Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik. An itibarıyla Çanakkale Ecabat yangını kontrol altına alınmıştır. 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinası, 540 personel ile başlamıştık.

An itibarıyla helikopterlerimiz, İHA'larımız, iş makinalarımız da dahil olmak üzere AFAD, valilik diğer kamu kurumları, özel sektördeki bazı kurumların da katılımıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık, bine yakın arkadaşımız da bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Arkadaşlarımız ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar

Araç hareketliliği devam ettiği için bu alanın ziyaretçiye açılma hususu kısmi olarak devam edecek. Boğazın gemi trafiğine açılmasıyla ilgili herhangi bir engel kalmadı

Önümüzdeki beş gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görüleceği, hatta yer yer belli seviyelerde 80 km'lik bir hızda rüzgarın görüleceği uyarılarına istinaden özellikle çiftçilerimizin hasatla ilgili çalışma saatleri gündüz saat 11'e kadar sınırlandırıldı