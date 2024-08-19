Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçesinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirdi. Gece boyunca da alevlerle savaşan ekiplerin yangının ikinci gününde de yoğun çalışmaları sonucu sevindirici geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Muğla'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Yumaklı, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor" dedi.