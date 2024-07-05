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Politika

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 879 milyon 139 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarım sigortaları prim desteği 1 milyar 861 milyon 119 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat baklagil-dane mısır desteği 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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