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Politika

Bakan Yumaklı, mevkidaşı Solskyi ile telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin girişimlerinin süreceğini' bildirdi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı, mevkidaşı Solskyi ile telefonda görüştü
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Yumaklı, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Yumaklı, topraklarında devam eden savaşa rağmen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı Ukrayna'ya teşekkür etti.

Yumaklı, 1,5 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Diplomatik çözüm için yürüttüğümüz çalışmaların en somut ve başarılı örneğini Karadeniz Tahıl Girişimi oluşturmaktadır. Karadeniz Girişimi'nin hayata geçirilmesinde ve tüm sorunlara rağmen devamlılığının sağlanmasında ülkemiz öncü ve kilit rol oynadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri girişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi, küresel düzeyde bir gıda krizinin yaşanmaması için sürece şahsen ağırlığını koydu. Tahıl Koridoru sayesinde uluslararası piyasalarda zirveye çıkan hububat fiyatları istikrara kavuştu. Dünya piyasalarına ulaşan 33 milyon tona yakın tahıl ürünü birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin girişimleri sürecek."

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