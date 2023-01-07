Bakanı Çavuşoğlu: Beş ay kaldı durmadan çalışacağız

Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçe ve mahallelerindeki her bir vatandaşı selamladığını söyledi.

Çavuşoğlu, vatandaşın töreni miting alanına dönüştürdüğünü belirterek, yangın döneminde 15 gün boyunca bölgede olduklarını ifade etti.

Evini, traktörünü kaybedenlere hemen destek verildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan bu güzel evleri sadece Türkiye değil, dünya görüyor. Dünyada çok ciddi problem var. Böyle çalkantılı dönemde Türkiye'yi başkasına emanet eder miyiz? Türkiye'yi dış politikada altılı, yedili masalara emanet eder misiniz? Güvenliğini, eğitimini altılı, yedili masaya güvenip emanet edebilir misiniz? O zaman çok çalışacağız, omuz omuza çalışacağız. Beş ay kaldı, durmadan çalışacağız. Yola devam diyeceğiz ve tekrar seçip, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız."

- SOYLU: "VATANDAŞIMIZA LAYIK BİRİNCİ SINIF KONUTLAR YAPAN BİR TÜRKİYE VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da afetler olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bakanlara talimat verdiğini hatırlattı.

Soylu, Erdoğan'ın, "Karşı karşıya olduğumuz bu sıkıntıların her birisinin üzerinden gelmek boynumuzun borcudur. Öyle evler yapacaksınız ki köylerde bundan sonra gelecek nesiller, köyde ev yapmak istediklerinde bizim ortaya koyduğumuz bu örneklerden hareket edecekler." dediğini aktararak, ortaya konulan iradeyle Elazığ'dan Malatya'ya Kastamonu Bozkır'dan ülkenin her noktasında nerede afet olduysa orada olduklarını söyledi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Nerede afet olduysa, vatandaşımız dara, sıkıntıya düştüyse afet konutu değil, sosyal konut değil, tam tersi farklı ve iyi bir donanıma sahip vatandaşımıza layık birinci sınıf konutlar yapan bir Türkiye var. Kıymetli büyüklerimiz, eskiden siyah beyaz televizyon vardı, deprem afet olurdu, mikrofonu vatandaşa uzatırlardı, 'durumunuz nedir' diye sorarlardı. 'Devlet nerede' diye başlardı, 'kimse halimizi sormuyor' diye söylerlerdi. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'sinde, 'Nerede bu devlet' değil 'Allah bu devletten, milletten razı olsun" diyorlar."

Soylu, vatandaşın emrine amade olduklarını belirterek, herkesin Ayasofya'nın minaresi gibi dik olmasını istedi.

- KURUM: "TARİHİNİN EN BÜYÜK ORMAN YANGININDA SİZLERİN YANINDAYDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 2021 yılı temmuz ayında bölgede büyük orman yangını yaşandığını hatırlattı.

Şu an Torosların eteğinde olduklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde köy köy, mahalle mahalle tarihinin en büyük orman yangınında bizler, sizlerin yanındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nerede bir afet olsa biz kendilerinin talimatlarıyla iki saat sonra Kalemler'de kardeşlerimizin dizlerinin dibindeydik. Sizlere söz verdik. Bütün kardeşlerimizle köy köy, mahalle mahalle gezdik ve 'bir yıl içerisinde onlara konutlarını yapacağız' dedik. Hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptık. Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. İnşallah, Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle dualarıyla yine sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yuvalarınız hayırlı olsun."

Kurum, inşaatların yapımında emeklerinden dolayı TOKİ, AFAD, Kızılay ekiplerine ve diğer görevlilere teşekkür etti.