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Politika

Bakanı Özer'den, şehit ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şehit polis Akın Bayram'ın Ordu'daki ailesini ziyaret etti.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
Bakanı Özer'den, şehit ailesine ziyaret
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Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, 2012 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Akın Bayram'ın ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Özer, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden şehit Bayram'ın eşi Filiz Bayram, çocukları Tayfun ile Yiğit Akın Bayram'a ziyarette bulundu.

Ziyarette şehit Bayram ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakan Özer'e, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler eşlik etti.

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