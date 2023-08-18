Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni bir anayasa yakışır

Tunç, AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Ordu'da valiliği ziyaret etti, Vali Tuncay Sonel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'le görüştü.

Ordu Barosunu ziyaretinin ardından Tunç, AK Parti İl Başkanlığında "Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tunç, AK Parti'nin 2001'de millet hareketi olarak doğduğunu, "adalet" ifadesinin partinin isminin başında yer aldığını belirtti.

AK Parti'nin ilk sloganının "Bu ışık sönmeyecek" olduğunu dile getiren Tunç, milletin bu ışığı söndürmek isteyenlere fırsat vermediğini vurguladı.

Yılmaz Tunç, 17 seçimde milletin desteğini AK Parti'den yana kullandığını, son seçimlerde de milletin "Doğru adımlardan vazgeçmiyorum" dediğini aktardı.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de yapılanları anlatan Bakan Tunç, Türkiye'nin kendi doğal gazıyla, petrolüyle enerjide bağımsızlığını ilan etme yoluna gittiğini belirtti.

"KABİNEMİZİN EN ÖNCELİKLİ KONUSU DEPREM"

Dış politikada da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dengeli, hakkaniyetli dış politikasıyla dünyada takdir toplayan, arabulucu rolü üstlenen bir Türkiye var, lider bir Türkiye var. Bu kararlılıktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, 21 yılda her türlü engellemeyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde meydanlara koşarak çıplak elleriyle tanklara karşı durduğunu söyledi.

Millete hizmet etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Tunç, "Şu anda kabinemizin en öncelikli konusu deprem. Depremle ilgili özellikle şehirlerimizin afet riskine karşı dayanıklı olabilmesi için gerekli çalışmaları hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlattı. Bu konuda ne gerekiyorsa, anayasa değişikliği ise anayasa, mevzuat değişikliği ise mevzuat. Tüm bunlarla ilgili her şey düşünülüyor ve çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

"HUZURLU BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni dönemde "Güçlü insan, güçlü aile, güçlü toplum" dediklerini belirten Bakan Tunç, aileyi sapkın akımlardan korumak için mücadele edeceklerini, çocukları korumak ve kadına şiddetin önlenmesi için gerekenleri yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturacaklarını söyleyen Tunç, şöyle devam etti:

"Terörden, FETÖ'den, PKK'dan, DHKP-C'den arınmış, çocuklarımızın, gençlerimizin korunduğu huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç taviz vermeyeceğiz. Bu kararlığımızdan hiçbir zaman geri adım atmayacağız. 'Dünya beşten büyüktür' derken, bunu Birleşmiş Milletler kürsüsünden ifade edebilen dünyada Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider var mı? 'Daha adil bir dünya mümkün' diyebilen ikinci bir lider var mı? Yok. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz, içlerindeki kavgayı görüyorsunuz. Eğer hem dış politikada hem diğer alanlarda muhalefetin söylediklerini yapsaydık, Meclis'te onların itiraz ettikleri kanunlardan geri dursaydık bu başarıyı sağlayabilir miydik?"

Başörtüsü serbestliği ve ailenin korunmasına yönelik anayasa değişikliğini hatırlatan Tunç, "İnşallah 28. Dönem Parlamentosunda, yeni oluşan Meclis'imiz bu iki değişikliği hemen gündeme alarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda açıklamayı yaptı, başörtüsüne anayasal güvenceyi sağlayacağız ve ailenin korunması noktasında da hassasız." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın içinde bulunulduğunu ifade eden Tunç, Cumhuriyet'in 100 yılının geride bırakıldığını, son 21 yılı icraatlarla, demokrasi hamleleriyle, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle taçlandırdıklarını vurguladı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Şimdi Türkiye Yüzyılı devri. Türkiye Yüzyılı'na da ne yakışır? Yeni bir anayasa yakışır. Yeni anayasayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Bütün siyasi partilerin bu konuda sorumlu olması lazım. Bizim anayasa hazırlığı sürecimiz devam ediyor. Bu anlamda milletimizin huzuruna, takdirine bir anayasa metni çıkaracağız. Ondan sonra Meclis'imizin takdirine sunağız ve Cumhur İttifakı'yla birlikte, diğer partilerin de destekleriyle inşallah, bir uzlaşma zemini olursa bundan çok mutlu oluruz."

Bakan Tunç'a ziyaretinde AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, İl Başkanı Selman Altaş eşlik etti.