Bakanlar afet bölgesinde... Bakan Akar: TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıyacak

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ilin etkilendiği depremler sonrası bölgedeki rafinerilerde ve depolarda akaryakıtla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ancak aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonlarının önünde yığılmalar meydana geldi. Bazı ödeme cihazlarıyla ilgili sorunlar bize intikal etti. Dağıtım şirketleriyle, bayileriyle görüşerek vatandaşın bu talebinin süratle yerine getirilmesiyle ilgili talimatlarımızı yaptık." dedi.

Bakanların Hatay'da yaptığı ortak basın açıklamasında konuşan Dönmez, depremin büyüklüğünden dolayı elektrik ve doğal gaz şebekesinde ciddi hasarlar oluştuğunu ifade etti.

Dönmez, ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahale etmeye başladığına ve çevre illerden ekip takviyesinde bulunulduğuna işaret ederek, "Bazı kesintiler kontrollü olarak yapılmaktadır. Zira arama kurtarma o binada, o tesisin etrafında çalışma yapıyor ve emniyet amaçlı, gaz veya elektriği veremiyoruz." dedi.

BOTAŞ'ın ana hatlarında önemli hasar oluştuğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Hasarları onarmak üzere ekiplerimiz muhtelif bölgelerden buraya intikal ediyor. Ancak tabii ana ulaşım akslarındaki bir takım problemli noktalardan dolayı arıza noktalarına, hasar noktalarına ulaşmakta bazı zorluklar yaşanıyor. Bir de bizim enerji nakil hatlarımız, doğal gaz hatlarımız şehir içerisinde değil. Bunların bir çoğu şehirler arası noktalarda, bazen arazi araçlarının bile gidemediği noktalarda olabiliyor. O açıdan bu noktalara ulaşmakta zaman zaman zorlandığımızı da ifade etmek isterim. Bu 5-6 tane BOTAŞ hattında oluşan hasardan dolayı da başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Kilis ve Hatay'da doğal gaz kesintileri yaşanmaktadır."

Dönmez, bölgedeki rafinerilerde ve depolarda akaryakıtla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Ancak aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonlarının önünde yığılmalar meydana geldi. Bazı ödeme cihazlarıyla ilgili sorunlar bize intikal etti. Dağıtım şirketleriyle, bayileriyle de görüşerek vatandaşın bu talebinin süratle yerine getirilmesiyle ilgili talimatlarımızı yaptık. An itibarıyla da sorun kısmen çözülmeye başlandı. Ancak dediğim gibi ana akslarda, ulaşım akslarında yaşanan yoğunluktan dolayı akaryakıt tankerleri istasyonlara ulaşmakta gecikebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Bölgeye 1000 hayvan çadırı dağıtıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bakanlık olarak bir eylem planı oluşturduklarına dikkati çekerek, "1 uçak, 6 helikopter, 1098 araç... Bu araçlarımız gerek hava, gerekse yer araçlarımız, hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün (DSİ) hem de Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları. 4 bin 794 çalışanımız olay yerine intikal etmiş durumda. 10 ilimiz başta olmak üzere, tüm Türkiye'ye derin acılar yaşatan bu olay ile ilgili arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarını yürütüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, DSİ'nin bölgede 140 barajı bulunduğuna işaret ederek, "Bölgedeki 140 barajdan, 34 tanesi kritik önemi haiz barajlar olduğu için onlara ayrı bir dikkat kesildik. Onların da herhangi bir sorun oluşturmaması için gerekli incelemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Bölgedeki yaralı hayvanların kurtarılması için gerekli adımların atıldığını aktaran Kirişci, bölgeye 1000 hayvan çadırı dağıtıldığını söyledi.

Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kul olarak bizlere düşen bu yarayı sarmak, acıyı hafifletmek. Ama toprak altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimiz var.. Türkiye'nin, bu konularda engin tecrübesi var, eminim onlar da bu konularda üzerlerine düşeni yapacaklar. İnşallah bu deprem ülkemiz için son olmuş olsun. Aziz milletimize taziyelerimi sunuyorum, ölenlere rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de en kısa zamanda Rabb'im şifalar ihsan eylesin."