Bakanlar afet bölgesinde: Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Şanlıurfa: 10 bin 686 personel çalışmaları yürütüyor. 810 ulaşım aracı görev yaptı. Şanlıurfa dışından 40 belediye aracı ve personelleriyle burada görev yaptılar. 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma konumuna geldi. 812 araç hasar gördü. Bir kısmı pert, bir kısmı tamir edilecek. 1499 eşya hasar gördü.

1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunmaya devam edilecek.

Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi imtina ile yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları:

Şanlıurfamızda 16, Adıyaman'da 3 toplamda19 hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arazözümüz, ,150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların artırılması mümkün. Şu an da yeterlilik görüyoruz.

Arazözler balçıkla sıvanmış zeminlerin temizlenmesi konusunda sağladığı katkı önemli. 3 derenin taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun gayret içerisindeler. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Derelerin yeterli olması, üstlerinin kapatılmaması çok önemli.

Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

Tüm belediyelerimizin aynı şekilde bu çalışmalara katkı sağlaması, hızlı olması ve özellikle bu çalışma yapılacak alanlarda vatandaşlarımıza yardım edecek şekilde çalışmaları beklentimizdir

Hasar tespitleri yapılan yerlere hızlı bir şekilde ödeme yapıldı. Perşembe günü Ramazan ayına gireceğiz. Hasarların tespit edilmiş olduğu, çalışmaların tamamlandığı sokakların yaşanılabilir olduğu bir günle Ramazan'a girmiş olacağız

