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Bakanlar hükümlülerle birlikte sınıf boyadı

Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk denetimli serbestlik kapsamında Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hükümlülerce boyanması programında bir araya geldi. 

  • STAR ANKARA
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Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde program düzenlendi. Boya ve elektrik işlerini yapan hükümlülere bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birlikte sınıf boyadı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Gül “Toplum yararına çalışma ödevi verilen hükümlülerle birlikte Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığımızın öncülüğünde güzel bir etkinlik planlandı. Bugün 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya badana ve elektrik tesisat işlerini yapmakta. Bu cezalarda asıl amaç suçluların toplumla birlikte ıslah olma, rehabilite olma mesajının verilmesidir” dedi. 

ORTAK FAYDA 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitimin toplum ödevi olduğu konusunda mesaj vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek “Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların ülkemizde yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Yapılan işin çocuklara, sınıflara, eğitime yönelik olması bunun önemini bir kat daha artırıyor. Çocuklar sınıflarının çok daha temiz ve düzenli bir şekilde oluştuğunu gördüklerinde mutlu olacaklar ve kimlerin ne tür katkılar sağlayarak bu sınıfları, okullarını güzelleştirdiğini bilmek onlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.  

CEZALARINI KAMU İÇİN ÇALIŞARAK ÖDÜYORLAR

Denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler, cezalarını kamu yararına çalışarak ödüyor. Bu kapsamda, 5 bin yükümlü, yaklaşık bin 900 okulda çalışmaya başladı. Adalet Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 710 bin yükümlünün kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırılarak cezalarının infazı tamamlandı. Bakanlık, 5 bin 162 kurumda 21 bin 580 yükümlünün de aktif olarak çalıştığını, 2017-18 yılları içinde 38 bin 667 hükümlü, 903 bin 803 fidanın dikimi ve bir milyon 696 ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirildiğini aktardı. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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