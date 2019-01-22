Bakanlar hükümlülerle birlikte sınıf boyadı

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde program düzenlendi. Boya ve elektrik işlerini yapan hükümlülere bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birlikte sınıf boyadı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Gül “Toplum yararına çalışma ödevi verilen hükümlülerle birlikte Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığımızın öncülüğünde güzel bir etkinlik planlandı. Bugün 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya badana ve elektrik tesisat işlerini yapmakta. Bu cezalarda asıl amaç suçluların toplumla birlikte ıslah olma, rehabilite olma mesajının verilmesidir” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitimin toplum ödevi olduğu konusunda mesaj vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek “Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların ülkemizde yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Yapılan işin çocuklara, sınıflara, eğitime yönelik olması bunun önemini bir kat daha artırıyor. Çocuklar sınıflarının çok daha temiz ve düzenli bir şekilde oluştuğunu gördüklerinde mutlu olacaklar ve kimlerin ne tür katkılar sağlayarak bu sınıfları, okullarını güzelleştirdiğini bilmek onlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.