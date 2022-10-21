Bakanlar, tedavileri süren 6 madenciyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti

Bartın'da madende meydana gelen patlamada yaralanan 6 madenci, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tedavileri süren 6 madenciyi ziyaret etti. Hastaları ziyaret eden bakanlar, daha sonra aileleriyle sohbet etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, hastanede yatan diğer hastaları da ziyaret edip sohbet etti.