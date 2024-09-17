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Politika

Bakanlardan yapay zeka ürünü ''Boykot'' şarkısı ile Filistin'e destek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu 'Boykot' adlı şarkı paylaşarak Filistin'e destek verdi.

AA17 Eylül 2024 Salı 07:28 - Güncelleme:
Bakanlardan yapay zeka ürünü ''Boykot'' şarkısı ile Filistin'e destek
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Bakanlar, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı, Hacıoğulları'nın yapay zeka ile yaptığı "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Herkes sussa, sözde uluslararası toplum gözlerini yumsa da biz sessiz kalamayız. Masum kadınlar, bebekler, çocuklar ölürken kafamızı çevirip başka yöne bakamayız. Hakikati söylemek, bu kötülüğe dur demek zorundayız." ifadelerine yer verdi ve videoyu paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da işgal altındaki Filistin halkının dimdik duruşuna destek vermeye ve özgür bir Filistin için ses yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmanın da bir suç olduğunu vurgulayarak, "Onların asil ve onurlu direnişine destek vermek, insanlık onurunun gereğidir. Vicdanımızı susturmayacağız." ifadelerini kullandı.

- "GAZZE'NİN ASİL VE ONURLU DİRENİŞİNE HER ZAMAN DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son zamanlarda büyük markaların panikle isim gizleme çabasına, pazarlama stratejilerinde değişikliğe gittiklerine şahit edildiğini belirterek, "Bu demek oluyor ki boykot işe yarıyor. Gazze'nin asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Türkiye'nin hiçbir zaman Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayacağını, bulunulan her platformda Filistin'in onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına 'dur' diyemeyen küresel vicdanın harekete geçmesi için boykot diyoruz. Her daim Filistinli kardeşlerimizin asil ve onurlu direnişinin yanında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

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