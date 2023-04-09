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Politika

Bakanların aday olduğu iller belli oldu! 2 bakan listede yok

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerde kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'den milletvekili adayı olmadı. Buna göre kabineden 16 kabine üyesi AK Parti'den aday gösterildi.

9 Nisan 2023 Pazar 15:37 - Güncelleme:
Bakanların aday olduğu iller belli oldu! 2 bakan listede yok
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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerde kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AK Parti listelerinde yer almadı.

Böylelikle 16 kabine üyesi ise AK Parti'den aday oldu.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra,

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra,

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra,

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş,

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon, AK Parti'den aday oldu.

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