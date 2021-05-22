Bakanların toplantısında kripto FETÖ operasyonu

22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:25 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:51

Anadolu Ajansı'ndan kovulan ekonomi muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı toplantıdaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorusuyla FETÖ işi bir provokasyona imza attı. Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü, Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini bildirdi. Turan'ın, polis olan ağabeyinin KHK ile ihraç edildiği, ablasının ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi.

VARANK: ŞOV YAPMAK İSTEMİŞSİN

Anadolu Ajansı muhabiri Turan'ın sorusuna Varank şu yanıtı verdi:

"Sen maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşındaki bir çocuğu bu kadar siyasi konularla ilişkili... Sen şov yapmak istemişsin ben cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en büyük özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil.

Bir takım gayriciddi insanların, yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını ciddiye almıyorsanız orada problem var demektir."

"Bu ifadelerinizi hoş bulmadığımı tekrar söylemek istiyorum. AK Parti'nin illegaliteyle işi olmaz" diyen Varank, "Türkiye'den kaçmış, illegal faaliyet içerisinde olduğunu geçmişten beri kamuoyunun da bildiği bir insanın açıklamalarına göre siyaset yapılmaz. Biz siyasetimizi millete hizmet için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."