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Politika

Bakanlıktan konum vergisi açıklaması: Kanun esnafı kapsamıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, esnaflardan konum vergisi alınacağına dair iddiaları yalanladı.

5 Aralık 2024 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Bakanlıktan konum vergisi açıklaması: Kanun esnafı kapsamıyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

ESNAFI KAPSAMIYOR

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı medya organlarında "Esnafa Konum Vergisi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir.

Konuyla ilgili Bakanlığımızın X bağlantısını da siz değerli basın mensuplarımıza iletiyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • esnaf
  • vergi

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