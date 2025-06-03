İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1513
  • EURO
    44,5492
  • ALTIN
    4215.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakanlıktan Özgür Özel'in iddialarına tepki: Söz konusu bile değildir
Politika

Bakanlıktan Özgür Özel'in iddialarına tepki: Söz konusu bile değildir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddialarını yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.

AA3 Haziran 2025 Salı 18:24 - Güncelleme:
Bakanlıktan Özgür Özel'in iddialarına tepki: Söz konusu bile değildir
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİLDİR"

Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki ile "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.