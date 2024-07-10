İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8434
  • EURO
    35,6099
  • ALTIN
    2503.09
  • BIST100
    10743.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakanlıktan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin uyarı
Politika

Bakanlıktan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin uyarı
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek'in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek'in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.