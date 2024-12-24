İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Göç politikamızda insani ve vicdani olmayı, medeniyet değerlerimize sımsıkı bağlı kalmayı, ulusal ve uluslararası hukuka riayet etmeyi, vicdanımızın sesini dinlemeyi önceledik.

"4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli"