Bankamatik memuru iftirasıyla CHP kadrolaşacak

CHP’li belediye başkanı görev başladığı anda binlerce işçinin ekmeğiyle oynayarak kıyım yaptı. CHP, algı operasyonuyla işlerine son verdiği 4 bin emekçi yerine yandaşlarını işe alacak.

İŞİN ASLI BAŞKA

Twitter hesabından “ATM memurları Belediyeleri doldurmuş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek tam 4 bin bankamatik memurunun işine son verdi. Adana’da bankamatik memuru sayısı yaklaşık 6 bin Zeydan Karalar da bu kişiler için gerekeni yapacağını açıkladı” iftirasını paylaşarak algı operasyonu yaptı. Ancak gerçeğin başka olduğu ortaya çıktı. Belediyede CHP’li olmayanların işten çıkarılarak yerine CHP’li çalışanların alınması için zemin hazırlandığı ileri sürüldü.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’i bu iddiayı ispata davet etti. Türel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi: Attığınız iftiralar inanın kargaları güldürür. Seçimlerde bir sürü iftira attınız ve kazandınız. Şu anda belediyede göreve başladınız ve tüm bilgiler elinizde. Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplamda taşeron dahil 12 bin personeli var. Bu personelin 4 bini bankamatik ise Antalya’da katlı kavşakları, raylı sistemleri, ben kiminle yaptım Allah aşkına.

Böcek’in akrabası gözaltına alındı

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayan yedi kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yeni Başkan Muhittin Böcek’in akrabası C.B. de bulunuyor. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin “Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ’cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor” demişti.