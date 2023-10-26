Baranets: ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze pozisyonundan korkuyor

Rus askeri gözlemcisi Viktor Baranets, Rus basınına İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NEWS.ru'ya konuşan Baranets, Washington'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin pozisyonundan korktuğunu söyledi. Baranets, 'İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye çok önemli bir rol oynayabilir. ABD, Türk liderin Gazze tutumundan korkuyor" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılarını yakından irdelemeye devam eden Baranets, geçen haftaki analiz yazısında Türk yapımı İHA ve SİHA'lara övgüler yağdırmıştı.

