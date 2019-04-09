'Barış adına tehditkar ve tehlikeli'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadinin hem uluslararası hukuk, hem de bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikeli olduğunu söyledi.
Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “İsrail’in bu yayılmacı emellerine karşı uluslararası hukuka ve demokrasiye saygılı herkesin açıkça tepki göstermesi zorunludur. Çünkü işgal niyeti, planları ve stratejileri bu şekilde meşrulaştırılmış bir İsrail, sadece bölgemizi değil tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir. Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir” dedi.
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