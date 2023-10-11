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Politika

Barış diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gerilimin sonlandırılması için her türlü desteğe hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

11 Ekim 2023 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Barış diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gerilimin sonlandırılması için her türlü desteğe hazır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği sürüyor.

-ÜRDÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükûnetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

-CEZAYİR

Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti.

-SUUDİ ARABİSTAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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