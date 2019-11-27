13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7882
  • 6,3691
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyun oynayabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocukların, özgürce oyun oynayabildiğini bildirdi.

 

 

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA