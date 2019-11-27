Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor.' dedi.
- AA
Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyun oynayabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocukların, özgürce oyun oynayabildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG’ye ait mayın/EYP’leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor. pic.twitter.com/4TnsHGScmt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2019
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