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Barış yemeğinde HDP-DBP propagandası

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda iki aile arasında 14 yıldır devam eden husumetin sona erdirilmesi sonucu barış yemeği düzenlendi.

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Yemeğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, HDP Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Musa Farisoğlu, İmam Taşçıer, Selçuk Mızraklı ile her iki aileye mensup vatandaşlar katıldı. 

VEKİLLER YEMEĞİ TERK ETTİ 

Milletvekili Erdoğmuş, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu ülkeyi zulümden ve zorbalıktan kurtarıncaya kadar bu kardeşlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuksuz yargılanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın konuşmasını yapması için yapılan anonsta, ‘zindandan yeni çıktı’ ifadesi kullanıldı. Bunun üzerine Milletvekili Eronat tepki gösterdi. Eronat ve partililer salonu yemek yemeden terk etti. Yaşananlara tepki gösteren Eronat, “Biz parti propagandası dinlemek için değil, barış yemeği için gitmiştik” dedi.

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