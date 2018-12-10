Barış yemeğinde HDP-DBP propagandası
Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda iki aile arasında 14 yıldır devam eden husumetin sona erdirilmesi sonucu barış yemeği düzenlendi.
Yemeğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, HDP Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Musa Farisoğlu, İmam Taşçıer, Selçuk Mızraklı ile her iki aileye mensup vatandaşlar katıldı.
VEKİLLER YEMEĞİ TERK ETTİ
Milletvekili Erdoğmuş, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu ülkeyi zulümden ve zorbalıktan kurtarıncaya kadar bu kardeşlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuksuz yargılanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın konuşmasını yapması için yapılan anonsta, ‘zindandan yeni çıktı’ ifadesi kullanıldı. Bunun üzerine Milletvekili Eronat tepki gösterdi. Eronat ve partililer salonu yemek yemeden terk etti. Yaşananlara tepki gösteren Eronat, “Biz parti propagandası dinlemek için değil, barış yemeği için gitmiştik” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.