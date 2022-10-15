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  • Bartın'da maden ocağında patlama... Bahçeli: Bu zor günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır
Politika

Bartın'da maden ocağında patlama... Bahçeli: Bu zor günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır.' dedi.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Bartın'da maden ocağında patlama... Bahçeli: Bu zor günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır
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Bahçeli, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Rabbimden niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."

  • MHP Genel Başkanı Bahçeli
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