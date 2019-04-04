'Başarımızın sırrı halkımızla iç içe olmak'

AK Parti’nin oy oranını artırdığını ve Büyükşehirler içinde %70.5 oy oranı ile Türkiye rekoru kırdıklarını ifade eden Altay şunları söyledi: “Öncelikle bize büyük bir destek veren Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hemşerilerimiz Erdoğan’a olan gönül bağlarını sandıkta gösterdiler. Konya’mızın genelinde aldığımız sonuçlar Cumhur İttifakı’mıza desteğini ortaya koymuştur. Konya emanetine sahip çıktı şimdi emanet sırası bizde.”