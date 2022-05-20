Başbakan Petkov: Doğal gaz konusunda yardım eden Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerinin iyi seyrinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Dost, zor günde belli olur. (Geçen hafta) Azerbaycan doğal gazının aktarımı konusunda yardım eden Türkiye Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Umarım, BULTİŞAD'ın sunduğu bu platform bazında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da yüksek zirvelere taşırız. Hükümetimiz, yolsuzluklara sıfır tolerans göstererek yasaların üstün tutulduğu, şeffaf ve demokratik bir çalışma ortamında iş insanlarınızın rahat çalışmalarını sağlayacak." dedi.

- TARAFLAR İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİN GELECEĞİNDEN UMUTLU



Bulgaristan İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer de hükümetin çabaları sayesinde ülkenin ekonomisinin "gelişim hızında 6. vitese geçerek" yılın ilk üç ayında yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini söyledi.

Lorer, "Küresel Kovid-19 salgını, global enflasyon ve Avrupa'da patlak veren savaş tempomuzu azalttı ancak bu kalkınmanın önemli bir faktörü, komşularımız ve özellikle aralarında en büyük ekonomiye sahip Türkiye Cumhuriyeti ile olan dostane ilişkilerimizdir." diye konuştu.

Bakan Lorer, basına kapalı düzenlenen toplantıya ilişkin AA muhabirine, "Bu, sadece bir başlangıç. Bulgaristan ve Türkiye birlikte çok daha fazlasını yapabilir. Bu kadar olumlu mesaj vererek çalışmalarımıza devam etmek mutluluk verici." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Türk yatırımcılarını Bulgaristan'da yatırım yapmaya teşvik eden Başbakan Petkov'un vaatlerinden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye olarak Bulgaristan'ı çok önemli bir iş ortağı olarak görüyoruz. Bulgaristan'a yatırımların ve ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum. Atılması gereken bazı somut adımların arasında çalışma izinleri ile vizelerin kolaylaştırılması, özellikle sınırlarda Türk tırların geçişlerinin kolaylaştırılması gibi konular var."

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu, Tük iş insanlarının Bulgaristan'a yatırımlarının yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek "Bulgaristan pazarı küçük olmasına rağmen buraya yatırım yapan kişiler, aslında 150 milyon kişilik bir pazara ulaşıyor. Bundan dolayı burası yatırım yapılacak en uygun ülkelerinden. Komşu ülke deyince, yatırımlarınızı daha kolay kontrol edebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir de toplantının sonuçlarından etkilendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Forumlar yapmamız lazım, eylülde Başbakan Petkov'u Bulgar ve Türk iş insanlarının katılacağı iş forumu için Türkiye'ye davet ettik. Türkiye için Bulgaristan çok önemli. Sınırdan yılda 2 milyon araç geçiyor. Türkiye ihracatının yüzde 50'si Avrupa'ya. Kazan-kazan ilkesinde ikili ilişkiler geliştirmek istiyoruz."

Toplantıya ev sahipliği yapan BULTİŞAD İcra Direktörü Emrah Sazak ise ticaret odasının 1990'lı yıllardan bu yana Bulgaristan'da faaliyet gösterdiğini anımsatarak "İlk defa Türk iş dünyası başbakan düzeyinde sivil toplum örgütü çatısı altında ağırlanıyor." dedi.



Sazak, toplantıda Bulgaristan-Türkiye iş insanlarının birlikte katılacağı iki önemli iş forumunun yapılması kararının alındığını belirterek "11 Haziran'da iki ülkenin ekonomi bakanlarının, Türkiye'den DEİK'in sanayi ve ticaret odalarının, BULTİŞAD, Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası'nın (BTPP) katılımıyla, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin ve birçok sektörel sivil toplum örgütünün desteği ile bir iş forumu yapacağız. Yeşil ekonomi iş birliği fırsatlarını konuşacağız. Ardından da yine Sayın Başbakan Petkov'dan bir söz daha aldık. Sonbaharda Başbakan'ın katılımıyla İstanbul'da büyük bir iş forumu yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.