Başbakan Rutte'den Türkiye açıklaması

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün gece İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin ile Dublin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna işgaline atıfta bulunarak, "Rus petrol ve doğalgazının başlıca tüketicileri olarak, Putin'in korkunç savaşını finanse ediyoruz. Buna mümkün olan en kısa sürede bir son vermemiz gerekiyor" dedi.

Rutte "Altıncı yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu anlaşmanın AB'nin 27 üye ülkesi düzeyinde yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü ayrıca resmi ve yasal olarak bu konuda oybirliğine ihtiyacımız var ve bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rutte ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaşanan sorunların çözüleceğini düşündüğünü söyledi.

Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cuma günü telefonda görüştüğünü ve sorunların çözümü için yeni görüşmeler yapılması gerekeceğini ifade etti.