Başbakan Sanchez: Türkiye ortalamanın üstünde büyüyor

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:49

Sanchez, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ankara'da, zirve ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya olarak Türkiye'nin AB perspektifini desteklediklerini dile getiren Sanchez, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir." dedi.

Sanchez, Türkiye'nin de bu yakınlaşmayı güçlendirmesini istediklerini ifade ederek, Avrupa Konseyinin öngördüğü olumlu gündemi devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin "çok olumlu" olduğunun altını çizen Sanchez, ikili ticaret hacminin de önemli ölçüde yükseldiğine işaret etti.

Sanchez, "Yatırımı çok fazla artırdık. Şu anda 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve iktisadi açıdan iki ülkeyi de etkilediğine dikkati çeken Sanchez, ticari iş birliği seviyesinin eski seviyelere dönmesini arzu ettiklerini belirtti.

Sanchez, "Türkiye aynı zamanda ortalamanın üstünde büyüyor. Bu ileride de bu şekilde devam edecektir." şeklinde konuştu.

İspanya ekonomisinin ve istihdamının düzelmesine yönelik olumlu haberler geldiğini ifade eden Sanchez, Şubat 2020'den bu yana çok daha fazla insanın sosyal güvenlik kapsamına girdiğini gördüklerini anlattı.

Sanchez, Türkiye ve İspanya'nın iyi ilişkilerinin ekonomiye de yansıyacağına işaret ederek, iki ülkenin turizm ve kültürel alanındaki iş birliğini de güçlendirdiklerini dile getirdi.

İki ülkenin de uluslararası platformlarda "kültürler ve dinler arası diyaloğun" önemini vurguladığını kaydeden Sanchez, bu kapsamda iki devletin de Medeniyetler İttifakı'nı desteklediğini hatırlattı.

İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri gerçekten çok güzel bir olgunluk derecesine ulaştı. Bence olağanüstü bir dereceye ulaştı." ifadelerini kullandı.