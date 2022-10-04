İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5892
  • EURO
    18,5231
  • ALTIN
    1027.57
  • BIST100
    3456.51
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başbakan Şerif: Türkiye'nin gönderdiği 50 bot sayesinde yüzlerce kişi kurtarıldı
Politika

Başbakan Şerif: Türkiye'nin gönderdiği 50 bot sayesinde yüzlerce kişi kurtarıldı

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin sel felaketinde verdiği desteğe övgüde bulundu. Türkiye'nin gönderdiği 50 bota atıf yapan Şerif, bu botlarla sel bölgelerinde yüzlerce kişinin kurtarıldığını vurguladı.

AA4 Ekim 2022 Salı 16:57 - Güncelleme:
Başbakan Şerif: Türkiye'nin gönderdiği 50 bot sayesinde yüzlerce kişi kurtarıldı
ABONE OL

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin 2005 depreminde, 2010'da ve son yaşanan sel felaketlerinde daima Pakistan halkına yardım etmek için öne çıktığını belirterek Ankara'nın dayanışmasına övgüde bulundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türk Kızılay İyilik Elçisi İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, Türkiye'nin 2005 depreminde, 2010'da ve son yaşanan sel felaketlerinde daima Pakistan halkına yardım etmek için öne çıktığını belirterek Ankara'nın dayanışmasını övdü.

Şerif, selden etkilenenler için gönderilen iyilik trenleri dolayısıyla Pakistan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gönderdiği 50 bota atıf yapan Şerif, bu botlarla sel bölgelerinde yüzlerce kişinin kurtarıldığını vurguladı.

Türk Kızılay İyilik Elçisi Turunç ise sel sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek selzedeler için yardım operasyonlarının devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Şerif, sel mağdurlarına destekleri için Türk Kızılaya teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.