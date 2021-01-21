Başbakan'a şikayet etti: Türkiye'yi övmekten vazgeçsinler

21 Ocak 2021 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:30

Yunanistan sağında yer alan Helen Çözümü (Elliniki Lisi) partisinin kurucusu Kiryakos Velopulos, Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler hakkında yapıcı haberler yapan Yunan gazetecilere ateş püskürdü.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Velopulos’in “Medya kuruluşları, görüşmeler öncesinde Türkiye’nin pozisyonunu savunan haberler yapmamalıdır.” sözünü hatırlatan Velopulos, şunları kaydetti:



“Haklısınız Sayın Miçotakis. Türkler hakkında yapılan propaganda artık bir son bulmalıdır. (Yunanistan’da yayın yapan) SKAI televizyonunu arayın, Türkleri övmesinler. Onlara deyin ki her gün (Yunan gazeteci) Manolis Kostidis’i ekranlarına çıkartıp Türkiye ve Erdoğan’ı övmekten vazgeçsinler.”

“Türkiye güçlü donelerle geliyor, bizim elimiz boş”

Türkiye’nin masaya elinde güçlü donelerle oturacağını, ancak Yunanistan’ın oluşturduğu müzakere ekibinin yetersiz kaldığını savunan Velopulos, Miçotakis hükûmetine tepki göstererek şunları kaydetti:



“Emekli büyükelçi Pavlos Apostolidis’in Yunan heyetine başkanlık etmesi, söz konusu krize yönelik ciddiyetsizliğimizi göstermektedir. Kendisi, daha kapsamlı olan ‘deniz yetki alanı’ kavramı yerine ‘su alanı’ ifadesini kullanıyor. Masaya bu şekilde oturamayız.”

“Eliniz boş bir şekilde masaya oturduktan sonra Almanlara ne cevap vereceksiniz?”

Bu şartlar altında Yunanistan’ın “masayı terk eden taraf olma pahasına” geri çekilmesi gerektiğini savunan Velopoulos, “Masaya oturduktan sonra Türkiye’nin taleplerini dinleyeceksiniz. Kabul etmeyip kalkacaksınız. Sonra Almanya size sormayacak mı ‘Nereye gidiyorsunuz? Siz de kendi taleplerinizi sunsaydınız’ diye?” sözlerini kullandı.