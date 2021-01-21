Başbakan'a şikayet etti: Türkiye'yi övmekten vazgeçsinler

Yunanistan sağında yer alan Helen Çözümü (Elliniki Lisi) partisinin kurucusu Kiryakos Velopulos, Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler hakkında yapıcı haberler yapan Yunan gazetecilere ateş püskürdü.
“Haklısınız Sayın Miçotakis. Türkler hakkında yapılan propaganda artık bir son bulmalıdır. (Yunanistan’da yayın yapan) SKAI televizyonunu arayın, Türkleri övmesinler. Onlara deyin ki her gün (Yunan gazeteci) Manolis Kostidis’i ekranlarına çıkartıp Türkiye ve Erdoğan’ı övmekten vazgeçsinler.”
“Emekli büyükelçi Pavlos Apostolidis’in Yunan heyetine başkanlık etmesi, söz konusu krize yönelik ciddiyetsizliğimizi göstermektedir. Kendisi, daha kapsamlı olan ‘deniz yetki alanı’ kavramı yerine ‘su alanı’ ifadesini kullanıyor. Masaya bu şekilde oturamayız.”
Bu şartlar altında Yunanistan’ın “masayı terk eden taraf olma pahasına” geri çekilmesi gerektiğini savunan Velopoulos, “Masaya oturduktan sonra Türkiye’nin taleplerini dinleyeceksiniz. Kabul etmeyip kalkacaksınız. Sonra Almanya size sormayacak mı ‘Nereye gidiyorsunuz? Siz de kendi taleplerinizi sunsaydınız’ diye?” sözlerini kullandı.