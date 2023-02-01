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Politika

Başika Üssü'ne roketli taciz... Bakan Akar: Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı iddiasına ilişkin, 'Teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor.' dedi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Başika Üssü'ne roketli taciz... Bakan Akar: Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz
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Akar, AK Parti'nin Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı" iddiasını hatırlatması üzerine Akar, terörle mücadelenin artan tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine vurgu yapan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor." ifadesini kullandı.

  • Irak
  • Başika Üssü
  • Türk Silah Kuvvetleri

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