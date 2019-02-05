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Başkan Erdoğan: Münbiç’teki teröristler birkaç hafta içinde çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye ve bölgeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Münbiç’teki teröristler birkaç hafta içinde çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye ve bölgeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sabrının sınırsız olmadığını belirten Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler bir kaç hafta içinde buıradan çıkarılmazsa bizim beklememiz sona erer." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye, Suriye’nin toprak, siyasi bütünlüğüne saygılıdır. Yeni anayasa yağımı sürecini destekliyoruz. DEAŞ’a ve PKK, YPG’ye karşı çıkmamızın tek sebebi terör örgütleri olmasıdır. Meşruiyeti olan Suriyeli muhaliflerle oturup görüşüyor kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu Suriye’de terör örgütlerinin kaynaklarını kurutmak. Onun için Cudi’de varız, Kandil’de varız ve olacağız. Suriyeli kardeşlerimize huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız. Fırat’ın doğusu ve Münbiç Suriye gündemimizin en önemli konularıdır. ABD’nin bize verdiği sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Münbiç meselesi ortada bırakıldıkça rejimin bu bölgeye yönelik hevesi de kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye’nin güvencesinde kendi geleceklerine kendileri sahip çıkmak istiyor. Bize güveniyorlar bize. PKK, YPG’nin bölge halkına uyguladığı zulüm nedeniyle ülkemizdeki Suriyeliler evlerine dönemiyor. Askeri hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. ABD bize verdiği sözü tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

 
"MÜNBİÇ'TE TERÖRİSTLER ÇIKARILMAZSA BEKLEME SÜREMİZ SONA ERER"
 
Sayın Trump’la bu konularda verimli ve ümit verici görüşmeler yapıyoruz. Alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Şu ana kadar önümüzde konulan somut bir plan yok. Sabrımız sınırsız değildir. Münbiç’teki teröristler birkaç hafta içinde çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer. Aynı şekilde Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aşiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlara tüm bu talimatları açıkça verdim.

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

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