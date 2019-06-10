Başkan Erdoğan 14-15 Haziran'da Tacikistan'a gidecek
Başkan Erdoğan, 14-15 Haziran'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gidecek.
Başkan Erdoğan, 14-15 Haziran'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gidecek.
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