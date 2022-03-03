Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler

3 Mart 2022 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü, kabiliyetimizi ne kadar üst düzeyde tutarsak, tüm Türkiye'deki hareket alanımız da o derece genişler"

"İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları, gözleri umut ve sevinçle parlayan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlayacaktır"



"Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir"



"Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler."

"28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ülkenin meseleleri konusunda dişe dokunur hiçbir teklif ortaya koyamıyor"



"Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."

"İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar."

"(Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sitem önerisi) Böyle bir sistem tasarımı olur mu? Biz Türkiye'yi bu arazdan kurtarmak için 20 yılımızı harcadık. Şimdi bunlar filmi geriye sardırmak istiyorlar. Yok öyle yağma."