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Politika

Başkan Erdoğan, 19 Ocak'ta Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

13.01.2020  11:54 - Güncelleme: 13.01.2020  12:05

Başkan Erdoğan, Gülsüm Genç'le görüştü

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