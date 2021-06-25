25 Haziran 2021 Cuma 15:33 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 15:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da "MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hatay Stadı, 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile bu yıl başarıyla da devam eden bir sezon oldu. TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleriyle gönlümüzde taht kuran Hatayspor'un coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum.

Hizmete alma sevincini paylaşacağımız bir önemli diğer yatırım da BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG tesisine sahip Ertuğrul gemisidir. Kendi sınıfında son teknoloji ile inşa edilen Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesi ile gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama kapasitesine sahiptir. Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik sağlayacaktır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda bunun esnekliği çok daha fazla artacaktır.

Bugün açılışını yapacağımız bir önemli yatırım da, Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'dir. Bu alanda yeni bir atılım yapılacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız toplam 200 bin metrekare alana sahip bu alanda üretime devam edecektir.

Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor bu hizmetlerin Hatay'ın hizmetine verilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile Cumhuriyet tarihimizde yapılan tüm yatırımları beşe ona katlayacak yatırımlarla biz buluşturduk. 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 836 adet yeni derslik kazandırdık. 2. devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. 7 bin 344 kişi kapasiteli yurt binaları açtık.

Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile birlikte bugün açılışını yaptığımız 26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay Stadı'nı biz kazandırdık.

Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 3,5 milyon liradan 1,3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere 45 tane sağlık tesisi inşa ettik. 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin proje çalışmaları da sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 8 bin konut projesini hayata geçirdik. Hatay için toplamda 287 bin metrekarelik alanda 6 millet bahçesi projesini başlattık. Birini bugün hizmete verdiğimiz millet bahçelerinin kalanının da en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor