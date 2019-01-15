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Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Sözcü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba günü Rusya'ya günü birlik ziyarette bulunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova ziyaretinde Rus lider Putin'le ABD'nin Suriye'den çekilme takvimini ele alacak.

  • AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Kalın'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

İç ve dış tehditlerle ilgili stratejiler etraflı bir şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanımızın da bir sunumu gerçekleşti. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz.

Türkiye hem sahada hem masada olmaya devam edecek

Sayın Cumhurbaşkanımız da takdim konuşmalarında Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meselesinde hiçbir şekilde tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini belirttiler. Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek. Bu PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ olabilir. Bunlara karşı bütün imkanlar seferber edilmek suretiyle mücadele kararlı bir şekilde devam edecektir.

Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.

Erdoğan Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ocak Çarşamba günü Rusya'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı günübirlik ziyarette bulunacak. Erdoğan, Moskova ziyaretinde ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ele alınacak. Ziyarette özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak.

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