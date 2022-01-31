Başkan Erdoğan: 4 milyar adete yakın kitabı ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 bin Öğretmen Atama Programı'nda konuştu.
Salgına rağmen eğitime devam edilen birkaç devletten biri olduk
Dünyanın birçok ülkesinde mevcut öğretmen sayısı korunamazken biz yeni öğretmen alımlarını sürdürdük
Yeni atamayla son 19 yılda 729 bin 487 öğretmen atamasını yapmış olacağız
Attığımız en önemli adımlardan biri ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması oldu
Çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz
Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz
Öğretmenlerimizin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. MEB, bu konuda gereken her türlü desteği sağlıyor
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