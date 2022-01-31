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Politika

Başkan Erdoğan: 4 milyar adete yakın kitabı ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Bin Öğretmen Atama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bu konudan çok çektik gençler. Kitapları değil, defterleri bile alamazdık. Biz bunları çektik dedik, kuşe kağıda kitaplarımızı hazırladık ve sıraların üzerine koyduk. İstedik ki, bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları kitaplar sıralarının üzerinde olsun. 4 milyar adete yakın kitabı ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz.' dedi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 bin Öğretmen Atama Programı'nda konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgına rağmen eğitime devam edilen birkaç devletten biri olduk

Dünyanın birçok ülkesinde mevcut öğretmen sayısı korunamazken biz yeni öğretmen alımlarını sürdürdük

Yeni atamayla son 19 yılda 729 bin 487 öğretmen atamasını yapmış olacağız

Attığımız en önemli adımlardan biri ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması oldu

Çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz

Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz

Öğretmenlerimizin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. MEB, bu konuda gereken her türlü desteği sağlıyor

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