Başkan Erdoğan 4 yıl sonra Çankaya’da 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üyeleri 8 Ekim’de belirlenen Ekonomi Politikaları Kurulu ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun ilk toplantılarına başkanlık etti. Erdoğan, 4 yıl aradan sonra kabullerini Çankaya Köşkü’nde yaptı.

HEYET KABULÜ

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyeti, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Çankaya Köşkü’ndeki makamında ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hayata geçirilen ve üyeleri 8 Ekim’de atanan 9 kuruldan ikisinin ilk toplantılarına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına katıldı. Kurul’un üyeleri arasında, Hülya KoçyiğitSoydan, Prof.Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Rasim Özdenören ve Prof.Dr.Ümit Meriç bulunuyor.

BAŞKANLIK ETTİ

Erdoğan ardından Ekonomi Politikaları Kurulu’na başkanlık etti. Kurul’da; Dr.Cemil Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç.Dr.Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekçi, Prof.Dr.Servet Bayındır ile Yiğit Bulut görev yapıyor.