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Politika

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA06 Eylül 2020 Pazar 22:02 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 22:18
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.

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