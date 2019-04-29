24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9524
  • 6,6581
  • 244.68
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan, Trump'a S-400'ler için çalışma grubu kurulmasını teklif etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi. 

İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi ve atılacak adımlar değerlendirildi.

İki lider, Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca ABD'nin San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, Trump nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Manken podyumda hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz'

'20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz'

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

AK Parti'den YSK açıklaması

AK Parti'den YSK açıklaması

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

3 gün sonra acı haber

3 gün sonra acı haber
 

POPÜLER HABERLER

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

İşte o ünlülerin memleketi!

İşte o ünlülerin memleketi!

Dev proje böyle görüntülendi

Dev proje böyle görüntülendi

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA