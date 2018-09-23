Başkan Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(BM Genel Kurulu) Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım."

"Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Bu bataklığı kurutulması için gerekenler yapılmalı.

"İran'daki son meydana gelen terör eylemi.. Şu an içeriğinde neler var neler yok bilemiyoruz ama dün akşam itibariyle 29 kişinin öldüğü, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. İran halkının başı sağ olsun diyoruz."

"New York'ta BM genel Sekreter'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile görüşeceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Şimdi de ABD'de yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri ile görüşeceğiz"

"ABD ziyaretinin hemen sonrasında Almanya Cumhurbaşkanı'nın davetiyle 27-29 Eylül'de Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Bu bir devlet ziyareti olacak. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi akabinde yurtdışına yapacağımız ilk ziyaret olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de görüşeceğim. Ziyaretin son günü Köln'deki DİTİB Camisi'nin açılışını yapacağız."