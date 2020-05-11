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Politika

Başkan Erdoğan açıkladı! İşte sokağa çıkma sınırlandırılması tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan '16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır.' dedi.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

"19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.

"9 ilde daha giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı"

Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.

Emekli maaşları

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektiklerini kaydeden Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini de sağladıklarını söyledi.

Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilene vatandaşlar karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

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