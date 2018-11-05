Başkan Erdoğan, açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Gülseren Hanım'ın adını yaşatacak ve her gün dua almasını sağlayacak bu eğitim, öğretim yurdu için Özdemir ailesini yürekten kutluyorum.

Her mücadele, her gayret önemlidir. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek hayatın tamamını kapsıyor olması nedeniyle ayrı bir saygıya sahiptir. Bu çocuklarımız yıllarca dört duvar arasında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Engelli bireylerin hayata katılımları için devrim niteliğinde adımlar attık.

513 BİN ENGELLİ BİREY EVDE BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANIYOR

513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor."

"Engelli istihdamına büyük önem veriyoruz. Özel sektörde kota fazlası çalışan engellilerin tamamının sigorta masraflarını karşıladık. 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de Otizm Eylem Planı hazırladık. Eylem planı, 1 milyonu bulan, aileleri ile 4 milyonluk bir sayıyı kapsıyor.

OTİZM EYLEM PLANINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

Otizm eylem planını yakından takip ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizden beri bir söz verdik. Biz Türkiye'yi insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Kökenine, meşrebine bakmadan, herkesi insan nazarında görerek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif yaklaşımı hayata geçirdik."