10.02.2020 14:11 - Güncelleme: 10.02.2020 14:41

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı"

"Tüm mobil operatörleri yerli baz istasyonumuzu kullanmaya davet ediyoruz"

"Yerli 5G altyapısını kurmak için tüm firmalarımız hızlı ve etkin şekilde hareket etmelidir"

"Siber saldırılar artık devletler düzeyine çıktı. Çok daha yıkıcı hale geldi. Türkiye de saldırılara hedef oluyor. Bu işin güvenlik boyutuna önem vermeliyiz. Yoksa güvenliğimizi başkasına teslim etmiş oluruz"

"Ülkemize yönelik siber saldırıları çoğu zaman kimsenin haberi olmadan sessiz bir şekilde bertaraf ediyoruz "



"Üretimi tamamlanan Türksat 5A'yı bu yılın sonuna doğru uzaya fırlatıyoruz"



"Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum."



"Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır."



"Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir."



"Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz."

