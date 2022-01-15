Başkan Erdoğan açılışını yaptı! Avrupa'nın en büyüğü dışa bağımlılığı bitirecek

15 Ocak 2022 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.

Fabrikamız yılda 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir

Hükümet olarak yerli yabancı ayırt etmeden Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz

Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, alt yapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hakettiği açıktır

Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır

Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor

Sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve KDV'de 9 kat artış yaşandığını görüyoruz

Son 10 yılda kağıt üretimi için sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen yatırım teşvik belgesi düzenledik

Hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira destek sağladık. Destekler firmalarımızın üretim kapasitesini güçlendirme yanında ihracatımızın artmasında da önemli katkı sağladı

Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil bilakis imalat merkezi olan bir ülkedir. Sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine ulaşan bir ülkedir

Salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam sağlayan bir ülkedir. Türkiye, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Türkiye'nin üretim gücünden bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum

Onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

AYRINTILAR GELİYOR...