Başkan Erdoğan açılışını yaptı! Avrupa'nın en büyüğü dışa bağımlılığı bitirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.
(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.
Fabrikamız yılda 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir
Hükümet olarak yerli yabancı ayırt etmeden Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz
Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz
Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, alt yapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hakettiği açıktır
Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır
Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor
Sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve KDV'de 9 kat artış yaşandığını görüyoruz
Son 10 yılda kağıt üretimi için sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen yatırım teşvik belgesi düzenledik
Hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira destek sağladık. Destekler firmalarımızın üretim kapasitesini güçlendirme yanında ihracatımızın artmasında da önemli katkı sağladı
Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil bilakis imalat merkezi olan bir ülkedir. Sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine ulaşan bir ülkedir
Salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam sağlayan bir ülkedir. Türkiye, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Türkiye'nin üretim gücünden bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum
Onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
AYRINTILAR GELİYOR...