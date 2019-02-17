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Başkan Erdoğan: İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; 'Bay Kemal İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti, Saadet sen nasıl kol kola yürüyorsun? Bunlar kongrelerinde bayraklarımızı dahi astırmıyorlar ya' ifadelerini kullandı.

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ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR...

Biz partimizi burada kurduk. Buradan yola çıktık. O günden bugüne 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. Türkiye, 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart'ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.
 
"DAVALARDAN KAZANDIĞIMI MEHMETÇİK VAKFI'NA HİBE EDECEĞİZ"
 
Bizim rotamızı siz çiziyorsunuz. İstikametimizi siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi üç-beş fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Konuştuğumuz zaman CHP'nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil yatırımlarımızla projelerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir, yalan iftira. Onun için bütün davalarını kazanıyorum. Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir. Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Yanında adı İYİ olan bir parti, Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. 
 
Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet, illet ittifakı var. Afyon'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 112 milyonu aşan hizmet açılışını gerçekleştiriyoruz. Bütün yatırımların Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diliyorum. 17 yılın öncesinin Afyon'u ile 2019'un Afyonu arasında dağlar kadar fark var. Yaptığımız yatırımlarla Afyon'un ihmaline son vermekle kalmadık, çağ atlattık. Son 16 yılda 21,5 kattrilyon yatırım yaptık.
 
BAŞARIMIZIN SIRRINI MERAK EDENLER BU MEYDANA BAKSIN
 
Bay Kemal İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti, Saadet sen nasıl kol kola yürüyorsun? Bunlar kongrelerinde bayraklarımızı dahi astırmıyorlar ya. İşte bizim farkımız bu. 

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

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