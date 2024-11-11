İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3851
  • EURO
    36,8819
  • ALTIN
    2954.34
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan: Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz
Politika

Başkan Erdoğan: Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla video mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi zümrüt yeşili ülke yapmaya çalışıyoruz. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz. Ormanlarımızı gelecek nesillerin bir emaneti olarak görüyoruz' dedi.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak Türkiye'nin orman varlığını koruma ve artırma çabalarına vurgu yaptı.

11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktidarımızın 23. yılına girdiğimiz bugünlerde, ormanların korunması ve zenginleştirilmesi alanında devrim niteliğinde adımlar attık." dedi.

Erdoğan, "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 7 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu ve orman varlığının yüzde 12 artarak 23,4 milyon hektara çıktığını belirtti. Erdoğan, "Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 'Cumhuriyetimize Nefes' sloganıyla 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"FİDANLARIMIZ TÜM MAZLUM COĞRAFYALARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINI YAŞATACAK"

Bu yılın teması olarak, Filistin'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırım ve dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen mazlumların sesine dikkat çekmek amacıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasının belirlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dikeceğimiz fidanların, insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacağına inanıyorum. Fidanlarımız, Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil vatanı koruma ve zenginleştirme amacı taşıyan tüm vatandaşları ülke genelindeki fidan dikim etkinliklerine katılmaya davet etti. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Erdoğan, orman yangınlarına karşı mücadele veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir kez daha tebrik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • fidan
  • orman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.