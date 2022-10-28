Başkan Erdoğan: Aileyi sapkın tehditlerden koruyacak teklif hazır

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunacağız. Başı açık veya örtülü herkesin hakkı güvencede olacak. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Ama maalesef birileri bunu ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımımızı atıyoruz.

Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık.